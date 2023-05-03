ua ru
Ср, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ объявила подозрение главе "фонда" Кадырова на оккупированной части Луганской области

Новина українською →
Среда 03 мая 2023 16:53
СБУ объявила подозрение главе "фонда" Кадырова на оккупированной части Луганской области Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава "фонда" главы Чечни Рамазана Кадырова "волонтеры Ахмата" оправдывала агрессию РФ на оккупированной части Луганской области. Правоохранители заочно объявили ей подозрение в преступлении против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Фигуранткой является Дарья Божко - глава региональной "ячейки" российской организации "волонтеры Ахмата". Это объединение создано по указанию Кадырова для популяризации подчиненных ему вооруженных формирований и распространения кремлевского режима во временно оккупированных регионах Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения Божко занималась организацией культурно-массовых мероприятий в Рубежном. После захвата города она поддержала захватчиков, среди которых группировка "кадыровцев", и предложила им свою помощь в войне против Украины.

СБУ объявила подозрение главе &quot;фонда&quot; Кадырова на оккупированной части Луганской области

"Под прикрытием раздачи "гуманитарной помощи" от имени оккупационного "фонда" Кадырова фигурантка публично оправдывала вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов. К пропагандистским мерам привлекала местных подростков, которых вынуждала сниматься в агитационных видеороликах в поддержку Кремлевского режима", - сказал он.

Она регулярно выступала в эфирах российских медиа, где восхваляла военно-политическое руководство РФ и предводителей оккупационных подразделений "Ахмат". Ей заочно сообщили о подозрении по факту распространения материалов, содержащих оправдывание и признание правомерной военной агрессии РФ против Украины.

Напомним, что агент РФ передавал врагу разведданные об обороне Киева, а затем мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ. Правоохранители его задержали и объявили о подозрении в государственной измене.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала еще одного корректировщика российских воздушных атак на Николаев. Им оказался студент, который за свои "услуги" брал по 2 тысячи гривен за каждую "задачу".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Кадыров Рубежное Война в Украине
NEWS
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных