СБУ объявила подозрение главе "фонда" Кадырова на оккупированной части Луганской области
Глава "фонда" главы Чечни Рамазана Кадырова "волонтеры Ахмата" оправдывала агрессию РФ на оккупированной части Луганской области. Правоохранители заочно объявили ей подозрение в преступлении против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Фигуранткой является Дарья Божко - глава региональной "ячейки" российской организации "волонтеры Ахмата". Это объединение создано по указанию Кадырова для популяризации подчиненных ему вооруженных формирований и распространения кремлевского режима во временно оккупированных регионах Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до полномасштабного вторжения Божко занималась организацией культурно-массовых мероприятий в Рубежном. После захвата города она поддержала захватчиков, среди которых группировка "кадыровцев", и предложила им свою помощь в войне против Украины.
"Под прикрытием раздачи "гуманитарной помощи" от имени оккупационного "фонда" Кадырова фигурантка публично оправдывала вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов. К пропагандистским мерам привлекала местных подростков, которых вынуждала сниматься в агитационных видеороликах в поддержку Кремлевского режима", - сказал он.
Она регулярно выступала в эфирах российских медиа, где восхваляла военно-политическое руководство РФ и предводителей оккупационных подразделений "Ахмат". Ей заочно сообщили о подозрении по факту распространения материалов, содержащих оправдывание и признание правомерной военной агрессии РФ против Украины.
Напомним, что агент РФ передавал врагу разведданные об обороне Киева, а затем мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ. Правоохранители его задержали и объявили о подозрении в государственной измене.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала еще одного корректировщика российских воздушных атак на Николаев. Им оказался студент, который за свои "услуги" брал по 2 тысячи гривен за каждую "задачу".
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