Хлеб в Украине может подорожать на четверть: эксперт назвал причины

Что больше всего влияет на цену хлеба

По словам эксперта, доля пшеницы в себестоимости хлеба составляет лишь 20-25%. Основные расходы формируют:

энергоносители;

логистика;

заработные платы.

В условиях войны все эти составляющие существенно подорожали. Дополнительно на рынок влияет валютный фактор, ведь часть оборудования и материалов закупается за рубежом - в евро и долларах.

Каким может быть подорожание

Комментируя прогноз относительно возможного роста цен осенью, Марчук подтвердил, что такая тенденция вполне реальна.

"В 2026 году мы будем видеть подорожание хлеба в среднем на 25%", - говорит эксперт.

В то же время первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко в комментарии РБК-Украина высказал другое мнение.

По его словам, причин для резкого скачка цен или дефицита летом нет. Из-за ударов по энергоструктуре и использования генераторов во время жары он не исключает лишь незначительное подорожание всего ассортимента в пределах 5% (на 1-1,5 грн за буханку). Но если ситуация с энергетикой будет стабильна, то цены удастся удержать.

Что будет с другими продуктами

В то же время если ситуация на продуктовом рынке будет оставаться неравномерной, часть товаров может подорожать еще сильнее.

По словам Марчука, отдельные категории продуктов способны вырасти в цене до 50%, тогда как другие - наоборот будут дешеветь из-за сезонного увеличения предложения.