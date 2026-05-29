Хлеб в Украине может подорожать на четверть: эксперт назвал причины

09:06 29.05.2026 Пт
2 мин
Если хлеб может стать дороже на 25%, то некоторые продукты даже на 50%
aimg Мария Кучерявец
Фото: цены на хлеб в Украине могут существенно вырасти в 2026 году (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2026 году цены стоимость хлеба в Украине может вырасти на 25%. Основное влияние на цену имеет не стоимость зерна, а затраты на производство.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Что больше всего влияет на цену хлеба

По словам эксперта, доля пшеницы в себестоимости хлеба составляет лишь 20-25%. Основные расходы формируют:

  • энергоносители;
  • логистика;
  • заработные платы.

В условиях войны все эти составляющие существенно подорожали. Дополнительно на рынок влияет валютный фактор, ведь часть оборудования и материалов закупается за рубежом - в евро и долларах.

Каким может быть подорожание

Комментируя прогноз относительно возможного роста цен осенью, Марчук подтвердил, что такая тенденция вполне реальна.

"В 2026 году мы будем видеть подорожание хлеба в среднем на 25%", - говорит эксперт.

В то же время первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко в комментарии РБК-Украина высказал другое мнение.

По его словам, причин для резкого скачка цен или дефицита летом нет. Из-за ударов по энергоструктуре и использования генераторов во время жары он не исключает лишь незначительное подорожание всего ассортимента в пределах 5% (на 1-1,5 грн за буханку). Но если ситуация с энергетикой будет стабильна, то цены удастся удержать.

Что будет с другими продуктами

В то же время если ситуация на продуктовом рынке будет оставаться неравномерной, часть товаров может подорожать еще сильнее.

По словам Марчука, отдельные категории продуктов способны вырасти в цене до 50%, тогда как другие - наоборот будут дешеветь из-за сезонного увеличения предложения.

