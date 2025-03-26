Украинская армия получила на вооружение "Хищную птицу": что известно

Минобороны Украины одобрило использование беспилотного авиационного комплекса "Хищная птица" в боевых действиях. Этот новейший украинский БПАК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Министерство обороны Украины официально допустило к использованию в подразделениях Сил обороны новейший беспилотный авиационный комплекс (БПАК) отечественного производства "Хищная птица".
Инженеры создали этот комплекс с учетом опыта боевых действий и эффективности беспилотников в уничтожении вражеской техники и укреплений.
"Хищная птица" уже продемонстрировал свою высокую эффективность в бою, уничтожая бронетехнику, укрепленные огневые позиции противника, а также имея повышенную устойчивость к воздействию вражеского радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Коптеры этого комплекса оснащены боевой нагрузкой, способной поражать тяжелую технику, такую как танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки, а также уничтожать укрепленные блиндажи.
"Хищные птицы" успешно выполняют задачи в различных погодных условиях, работая как днем, так и ночью, что делает их незаменимыми в условиях интенсивных боевых действий.
Напомним, что в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца 2024 года в Украине планируется производство 1,5 миллиона дронов.
Министр обороны Рустем Умеров также отметил, что на 2025 год страна ставит цель изготовить еще несколько миллионов беспилотников, чтобы не допустить доминирования России в этой сфере.
Кроме того, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что обеспечение Вооруженных Сил дронами является стратегическим приоритетом для государства.
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