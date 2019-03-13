Розкрадання 450 млн гривень на таможні: НАБУ долучилось до судового процесу

Компанії-учасниці схеми можуть уникнути проведення документальних перевірок із боку Державної фіскальної служби

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) присоединилось к судебному процессу как третья сторона, чтобы предотвратить попытки более 20 одесских частных компаний, которых подозревают в участии хищения 450 млн гривен на таможне, скрыть от НАБУ информацию о своей деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

В ведомстве считают, что компании могут избежать проведения документальных проверок со стороны Государственной фискальной службы. В частности, в НАБУ сообщили, что проверки компаний-импортеров сотрудники ГФС инициировали в январе 2019 года.

"В рамках этого расследования, начатого НАБУ в октябре 2017 года, детективы инициировали наложение ареста на более 450 млн гривен компаний-участниц схемы. Впоследствии, в декабре 2017, конечный бенефициар указанных компаний предложил детективам НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долларов, чтобы те прекратили расследование и закрыли уголовное производство, однако его разоблачили "на горячем", - говорится в сообщении.

Сообщается, что этот факт задокументирован и уже расследован - обвинительный акт в отношении лица, которое пыталось подкупить детективов НАБУ, направлен в Печерский районный суд города Киева в июле 2018 года.

В НАБУ сообщают, что результаты проверки этих субъектов хозяйствования со стороны ГФС могут стать важными доказательствами в уголовном производстве, помешать чему пытаются заинтересованные лица, которые обжалуют в ООАС законность приказов о назначении проверок.

"Поскольку эти проверки инициированы именно детективами НАБУ, Национальное бюро подало в ООАС заявление о вступлении в дело как третья сторона, которая не заявляет самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика. Участие в этом судебном процессе - это возможность Национального бюро доказывать в административном суде правомерность решений о проведении документальных проверок", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 ноября 2017 года в результате совместных действий Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро арестованы 450 млн гривен, принадлежащих 20 одесским компаниям-импортерам, подконтрольным одниму из самых известных контрабандистов Украины.

Как сообщается, организованная мошенниками схема работала следующим образом: одесская группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и тому подобное). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки. Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженной в десять и более раз.

В свою очередь, таможенники, которые получили таможенные декларации с заведомо недостоверными данными, вносили коррективы, указывая реальную стоимость ввозимых товаров. Однако, представитель указанных компаний вносили на счета таможни финансовые гарантии достаточные для направления товаров в свободное обращение.