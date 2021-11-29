RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Хімічна аварія під Вінницею: поліція відкрила провадження

Автор: Сергій Пишкін

У Вінницькій області у Немирові стався витік аміаку з вагона-цистерни на території хімскладів одного з місцевих підприємств. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Співробітники ДСНС провели осадження хмари токсичної речовини струменями води. Правоохоронці обмежили рух транспорту й доступ до території хімскладів. Також було евакуйовано людей з підприємства та будинків, які близько розташовані до нього.

"За фактом забруднення атмосферного повітря слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються причини витоку хімічної небезпечного газу", - додає пресслужба.

Відповідно до ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України, винним у хімічній аварії загрожує позбавлення волі строком до трьох років.

Фото: хімічна аварія під Вінницею (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що під Вінницею сталася хімічна аварія на території підприємства ПрАТ "Райагрохім".

Через деякий час стала відома причина аварії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька областьАвария