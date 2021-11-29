Хімічна аварія під Вінницею: поліція відкрила провадження

Співробітники ДСНС провели осадження хмари токсичної речовини струменями води. Правоохоронці обмежили рух транспорту й доступ до території хімскладів. Також було евакуйовано людей з підприємства та будинків, які близько розташовані до нього.

"За фактом забруднення атмосферного повітря слідчим підрозділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюються причини витоку хімічної небезпечного газу", - додає пресслужба.

Відповідно до ч. 1 ст. 241 Кримінального кодексу України, винним у хімічній аварії загрожує позбавлення волі строком до трьох років.

Фото: хімічна аварія під Вінницею (mvs.gov.ua)