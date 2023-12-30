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HIMARS уничтожил вражеский зенитный комплекс "Оса". Огонь привели бойцы ССО

Фото: HIMARS уничтожил российский ЗРК "Оса" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Сил спецопераций навели огонь HIMARS на российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Технику уничтожили на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

Во время воздушной разведки операторы 73 морского центра Сил спецопераций обнаружили вражеский зенитный ракетный комплекс "Оса". Россияне использовали его против украинских военных.

Экипаж беспилотника навел и скорректировал огонь РСЗО HIMARS по вражескому ЗРК.

"В результате огневого поражения ЗРК "Оса" полностью выведена из строя", - отмечают воины ССО.

 

Потери России на войне

Генштаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 358 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 750 россиян.

Британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Ранее сообщалось, что бойцы ССО навели огонь HIMARS и уничтожили российскую командно-штабную машину на юге Украины.

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