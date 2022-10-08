HIMARS предотвращает агрессию России, поскольку революционизирует военную стратегию, - WSJ

Имея возможность уничтожать российские военные базы, склады боеприпасов и инфраструктуру далеко за линией фронта, 16 украинских HIMARS этим летом помогли своим войскам остановить кровавое наступление россиян. С прошлого месяца украинцы вернули часть территории на востоке своей страны и разгромили российские войска на юге. Недавно Вашингтон пообещал доставить еще 18 HIMARS.

В арсенале Украины HIMARS предлагают уникальное сочетание дальности, точности и мобильности, что позволяет им выполнять работу, традиционно выполняемую десятками пусковых установок, стреляющих тысячами снарядов.

"HIMARS - это часть революции в области точности, которая превращает хорошо оснащенные армии в что-то легкое и мобильное", - сказал Роберт Скейлс, генерал-майор армии США в отставке, который одним из первых придумал Химарс в 1970-х годах.

Украинские ракеты HIMARS поразили сотни российских целей, в частности командные центры, склады боеприпасов, заправочные станции и мосты, перекрыв поставки передовых подразделений. Остановив весеннее наступление России на востоке Донбасса, теперь они нацелены на отступающие российские войска.

Российской артиллерии, как и большинству схожих систем времен Первой мировой войны, не хватает точности. Маневренность - это именно то, почему HIMARS была создана как уменьшенная версия танкообразного оружия, реактивная система залпового огня, которая также была предоставлена Украине Великобританией и Германией.

"Революция в области точности меняет все", - сказал генерал Скейлс, который считает трансформацию своего рода эпохальным военным сдвигом, изменяющим определение ведения войны и теперь перенесет преимущество на поле боя от массированных армий до небольших пехотных подразделений.

Американские реактивные артиллерийские системы М142 HIMARS несут шесть ракет GMLRS для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS.

РСЗО предназначен для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств противовоздушной и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Напомним, на вооружении украинских сил будет стоять до 50 систем M142/M270 под ракеты GMLRS.