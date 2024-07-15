HIMARS, танки и боеприпасы: Германия тайно передала Украине огромную партию помощи

Германия летом тайно начала передавать Украине огромный партию военной помощи, в которую вошла тяжелая бронетехника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Merkur.
По данным издания, Германия в конце июня - начале июля практически тайно и незаметно отправила Киеву очередной огромный военный пакет для Вооруженных сил Украины. В него вошли 39 танков, поставленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером.
Среди прочего, на прошлой неделе Украина получила из Германии еще десять боевых танков Leopard 1A5 и двадцать боевых машин пехоты Marder. Таким образом, количество танков Marder, поставленных Германией для войны в Украине, достигло 120, а количество отремонтированных Leopard 1 - 50.
К арсеналу украинской армии, помимо боеприпасов для Leopard 1 и Marder, прибавились два мостоукладочных танка Biber, два инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка и четыре танка разминирования Wisent 1.
Германия также поставила еще одну систему ПВО IRIS-T SLM (ранее три) и еще одну систему ПВО IRIS-T SLS (ранее одна) для защиты важнейших объектов инфраструктуры и городов от российских воздушных атак.
В списке поставленного вооружения также появились три реактивные системы залпового огня HIMARS. Бундесвер не имеет на вооружении HIMARS, но передал Украине ранее четыре технически очень похожие реактивные системы залпового огня.
С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия стала лидером среди европейских стран по объему предоставленной военной помощи.
Берлин поставил украинским защитникам широкий спектр вооружений, включая зенитные ракетные комплексы Patriot, современные танки Leopard 2, самоходные артиллерийские установки PzH 2000 и многое другое.
Недавно СМИ сообщали, что Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на 500 млн евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.