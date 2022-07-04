HIMARS відпрацювали по росіянам на Запорізькому напрямку (фото і відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, було опубліковано відео застосування американських систем.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times опублікувала матеріал з першими результатами застосування HIMARS на українських фронтах. Видання з посиланням на військовослужбовців ЗСУ зазначає, що американські РСЗВ вже змінюють баланс сил на полі бою.

Минулого тижня Пентагон анонсував поставку в Україну додаткових ракет для HIMARS.

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