HIMARS та гаубиці знизили втрати на фронті. Зеленський назвав нові цифри

Поставки західних озброєнь допомогли знизити українські втрати на фронті. Зокрема, зараз Збройні сили втрачають в три рази менше загиблих, ніж на піку бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для The Wall Street Journal.
За його словами, поставки ракетних систем HIMARS і 155-мм гаубиць допомогли стримати наступ Росії на Донбасі та стабілізувати ситуацію. До цього противник щодня випускав 12 000 артилерійських снарядів проти 1 000 - 2 000 українських. Тепер же ЗСУ здатні випускати по 6 000 снарядів в день, в той час як Росія вже відчуває нестачу.
Зеленський підкреслив, що зміна в балансі вогневої потужності зупинила українські втрати. На піку бойових дій в травні і червні гинули від 100 до 200 військовослужбовців на день, але на сьогодні щоденні втрати скоротилися до 30 загиблих і близько 250 поранених.
"Я можу вам сказати точно, тому що я живу з цим кожен день", - підкреслив він.
При цьому Зеленський відмовився розкрити загальні втрати з початку війни, пославшись на військову таємницю. Але вони в кілька разів нижче російських.
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська з 24 лютого 2022 року втратили близько 39 000 військових загиблими.
У червні радник голови Офісу президента Олексій Арестович говорив, що Україна на той момент втратила вбитими близько 10 000 військових.
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