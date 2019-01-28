Хілларі Клінтон може висунути свою кандидатуру на виборах президента США в 2020 році

Клінтон враховує нинішню стуацию з розслідуванням російського втручання в американські вибори

Американский политик Хиллари Клинтон, кандидат на выборах президента США в 2016 году, не исключает возможность принять участие в выборах президента и в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Как отметил журналист телеканала Джефф Зелени, три разных источника на этой неделе сообщили ему, что, учитывая последние события в США, Клинтон "не готова распрощаться с идеей стать президентом".

"Три человека сказали мне на этой неделе, что она заявляет о том, что последние новости в США, в частности задержание Роджера Стоуна, подтолкнули ее к размышлениям о том, что не стоит окончательно отказываться от идеи стать президентом", - отметил журналист.

Отметим, бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун был задержан в штате Флорида в рамках расследования о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Среди семи пунктов обвинений - дача ложных показаний и давление на свидетелей.

Напомним, ранее представитель Демократической партии Соединенных штатов Хулиан Кастро заявил о выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах президента США в 2020 году.