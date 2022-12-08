RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ход пойдут 17-летние. Россия готовит новые волны мобилизации, - разведка

Фото: Россия готовит новые волны мобилизации (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российские власти не планируют прекращать мобилизацию, напротив, под новую волну могут попасть несовершеннолетние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"На фоне потерь в войне с Украиной в России готовятся к предстоящему поражению своих войск", - заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он добавил, что мобилизация в России не прекращается, а наоборот есть признаки, что в Российской Федерации готовятся "новые, более мощные волны, формы, методы, системы учета".

"Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР пояснил, что эта война коснется каждого гражданина России, и они должны понять, что избежать последствий, "не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий", не удастся.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла.

В то же время Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов терробороны, подвергая войне многих мирных жителей под абсурдным предлогом угрозы наземного наступления Украины на приграничные районы России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна России против УкраиныМобилизация в России