В ход пойдут 17-летние. Россия готовит новые волны мобилизации, - разведка

"На фоне потерь в войне с Украиной в России готовятся к предстоящему поражению своих войск", - заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он добавил, что мобилизация в России не прекращается, а наоборот есть признаки, что в Российской Федерации готовятся "новые, более мощные волны, формы, методы, системы учета".

"Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР пояснил, что эта война коснется каждого гражданина России, и они должны понять, что избежать последствий, "не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий", не удастся.