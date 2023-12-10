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"Хезболла" пообещала усилить атаки на войска США на Ближнем Востоке

Воскресенье 10 декабря 2023 05:32
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"Хезболла" пообещала усилить атаки на войска США на Ближнем Востоке Фото: ливанская группировка "Хезболла" обещает усилить атаки на войска США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Ливанская группировка "Хезболла" пообещала усилить атаки на военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Нападения боевиков "Хезболлы" на американские военные базы являются началом новых правил взаимодействия", - заявил представитель группировки.

Министр обороны США Ллойд Остин назвал "Хезболлу" ответственной за нападение на американское посольство в Ираке в пятницу, 8 декабря, и сказал, что США оставляют за собой право ответить.

Ливанская группировка взяла на себя ответственность за 11 нападений на американские силы. А официальные лица Соединенных Штатов сообщили о более чем 80 атаках в Ираке и Сирии на силы США с середины октября.

Атаки на военные базы США на Ближнем Востоке

С тех пор, как боевики ХАМАС начали войну против Израиля, на Ближнем Востоке были совершены десятки нападений на американские войска. По информации Центрального командования США, в результате таких атак ранения получили 20 человек.

В ответ США нанесли удары по двум объектам Ирана в Сирии. На фоне этих ударов по базам США в начале ноября Ирак посетил госсекретарь Энтони Блинкен.

Также 21 ноября США нанесли авиаудары в ответ на нападение на авиабазу Аль-Асад в Ираке и ликвидировали от пяти до восьми боевиков.

8 декабря в иракском Багдаде под ракетный обстрел попало посольство США. Как утверждают представители иракской службы безопасности, всего было выпущено 14 ракет "Катюша".

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ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Хезболла Ливан Ближний восток
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