"Хезболла" подтвердила ракетную атаку по Израилю, - СМИ

Согласно заявлению поддерживаемой Ираном террористической группировки, ее последняя атака на мошав Бейт-Хилель является ответом на атаки Израиля на Кфар-Кела и Дейр-Сириан в Ливане, в результате которой, по утверждению "Хезболлы", пострадали мирные жители.

Что же касается атаки "Хезболлы" по Израилю, то многие из снарядов были перехвачены системой "Железный купол". По заявлением местных властей, несколько ударов были зафиксированы около Бейт-Хиллеля. Новостной сайт Ynet пишет, что в этом районе вспыхнули пожары.

Ранее The Times of Israel писало, что многочисленные перехваты "Железного купола" были зафиксированы над Галилейским полуостровом. Также звучал сигнал воздушной тревоги в Кирьят-Шмоне и нескольких близлежащих населенных пунктах.

До этого вечером, 3 августа, ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по объектам "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана. Удары, в частности, были нанесены по объектам инфраструктуры и военным структурам.