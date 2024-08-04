"Хезболла" атаковала север Израиля десятками ракет, - The Times of Israel

По данным издания, над Галилейским полуостровом были зафиксированы многочисленные перехваты "Железного купола". В городе Кирьят-Шмоне и нескольких близлежащих населенных пунктах звучал сигнал воздушной тревоги.

Ряд СМИ пишут, что по северу Израиля было выпущено десятки ракет, другие же уточняют количество и называют цифру 50.

До этого вечером, 3 августа, ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по объектам "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана. Удары в том числе были нанесены по объектам инфраструктуры и военным структурам.

"Ранее сегодня самолет ВВС Израиля уничтожил террориста "Хезболлы" в районе Дейр Серьян. Кроме того, артиллерия армии обороны Израиля нанесла удары по объектам террора в районе Одайссе", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.