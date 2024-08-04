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"Хезболла" атаковала север Израиля десятками ракет, - The Times of Israel

Фото: взрывы в небе над Израилем (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

"Хезболла" устроила массированный ракетный обстрел севера Израиля с территории Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Times of Israel.

По данным издания, над Галилейским полуостровом были зафиксированы многочисленные перехваты "Железного купола". В городе Кирьят-Шмоне и нескольких близлежащих населенных пунктах звучал сигнал воздушной тревоги.

Ряд СМИ пишут, что по северу Израиля было выпущено десятки ракет, другие же уточняют количество и называют цифру 50.

До этого вечером, 3 августа, ЦАХАЛ сообщил, что нанес удар по объектам "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана. Удары в том числе были нанесены по объектам инфраструктуры и военным структурам.

"Ранее сегодня самолет ВВС Израиля уничтожил террориста "Хезболлы" в районе Дейр Серьян. Кроме того, артиллерия армии обороны Израиля нанесла удары по объектам террора в районе Одайссе", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Напомним, что согласно источникам Sky News Arabia в западной разведке, Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа. Именно на эти даты в этом году выпадает день катастрофы еврейского народа.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке США и Британия призвали своих граждан избежать поездок в Ливан. А тем, кто там находится, посоветовали покинуть территорию страны.

Отметим, что Украина одна из первых стран в мире, кто успешно совершил эвакуацию своих граждан из Ливана. На данный момент известно о 30 эвакуированных в Польшу. Среди них 21 женщина и 9 детей.

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