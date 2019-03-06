Гейл та Порошенко обговорили звільнення українських моряків з РФ

Гейл запевнив у підтримці США України в умовах агресії РФ

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл провел встречу в Киеве с президентом Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

Как отмечается, политики обсудили агрессию РФ в Украине, в частности нападение на украинские корабли в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

"Американские и европейские партнеры стоят вместе с Украиной против российской агрессии. Россия должна вернуть украинские корабли вместе с моряками, а также освободить всех незаконно задержанных политзаключенных. Об этом и многом другом говорил заместитель госсекретаря Хейл во время встречи с президентом Порошенко", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл вечером, 5 марта, прибыл в Киев. Он будет находиться в Украине с 5 по 7 марта и проведет встречи с руководством страны и политическими лидерами, чтобы заверить Киев в неизменной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины.

РБК-Украина писало, что Хейл заявил о поддержке Соединенными Штатами Америки свободных и честных выборов президента Украины.