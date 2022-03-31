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У Херсонську область прибули психологи ФСБ для створення псевдореспубліки, - ЗСУ

Фото: у Херсонській області помітили психологів ФСБ (24 tv)
Автор: Наталія Юрченко

На території Херсонської області помітили психологів Федеральної служби безпеки Росії. Вони прибули в Україну для створення псевдореспубліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що співробітники ФСБ проводять "роз'яснювальні роботи" з мешканцями тимчасово окупованих населених пунктів. Їх мета створити у Херсонській області чергову "республіку".

"Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління Генерального штабу Російської Федерації. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої “роз’яснювальної роботи” з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ дав інформацію про ситуацію в Україні станом на 36 день війни.

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ФСБХерсонская областьВійна Росії проти України