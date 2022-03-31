ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Генштабі розповіли про оперативну обстановку на 36-й день війни

Новость на русском →
Четвер 31 березня 2022 07:54
У Генштабі розповіли про оперативну обстановку на 36-й день війни Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про ситуацію на фронтах і про оперативну обстановку станом на початок 36-х діб протистояння захисників України російському вторгненню.

Про це 31 березня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на залишених ворогом територіях Київської області фіксуються нерідкі випадки мінування території і будівель місцевих жителів.

Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується бійцями ЗСУ, на окремих - наші війська здійснюють успішні контратаки.

Угруповання сил ООС на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбила 5 ворожих атак. Українські військові знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Також ворог зазнав втрат і в живій силі.

"Керівництвом російської федерації розглядається питання формування на тимчасово зайнятих територіях окупаційних органів влади. За наявною інформацією, на території рф здійснюється відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які в подальшому будуть направлені на територію України", - йдеться у зведенні.

За даними нашого Генштабу, окупанти для реалізації сценарію зі створення на території Херсонської області "ХНР" залучають співробітників ФСБ, 652 групи інформаційно-психологічних операцій і офіцерів 12-го Головного управління російського генерального штабу.

У ворожих військ залишається низький морально-психологічний стан, і є тенденції до погіршення.

"За наявною інформацією, у підрозділах 60-ї окремої мотострілецької бригади 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, у зв’язку з невиконанням наказу щодо ведення бойових дій, від посад усунуто двох командирів взводів. Для проведення роз’яснювальної роботи, до району виконання бойових завдань БТГр частини в Ясинівці Донецької області, заплановано прибуття заступника командира бригади з воєнно-політичної роботи", - розповіли в Генштабі.

Крім того, в з'єднаннях і частинах Балтійського флоту, зокрема, 79-й окремій мотострілецькій бригаді 11-го армійського корпусу, відзначаються численні випадки відмови від подальшого проходження служби і небажання підписувати контракти військовослужбовцями строкової служби.

На території Білорусі зафіксовано переміщення російської військової техніки. Цілком ймовірно - з метою перегрупування підрозділів, створення резерву для заповнення втрат у живій силі, озброєнні та техніці.

Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей - 4 літаки, БПЛА і 2 крилаті ракети. Наша авіація також продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки і живої сили російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що в Генштабі ЗСУ назвали втрати РФ серед вищого військового керівництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Віктор Ляшко: Медикаменти в Україні є, проблеми з поставками вирішені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Медикаменти в Україні є, проблеми з поставками вирішені