ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Херсонську область прибули психологи ФСБ для створення псевдореспубліки, - ЗСУ

Новость на русском →
Херсонська область, Четвер 31 березня 2022 08:39
У Херсонську область прибули психологи ФСБ для створення псевдореспубліки, - ЗСУ Фото: у Херсонській області помітили психологів ФСБ (24 tv)
Автор: Наталія Юрченко

На території Херсонської області помітили психологів Федеральної служби безпеки Росії. Вони прибули в Україну для створення псевдореспубліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що співробітники ФСБ проводять "роз'яснювальні роботи" з мешканцями тимчасово окупованих населених пунктів. Їх мета створити у Херсонській області чергову "республіку".

"Для реалізації сценарію щодо створення на території Херсонської області чергової псевдореспубліки відзначається робота співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління Генерального штабу Російської Федерації. Основним напрямком діяльності зазначених підрозділів є проведення так званої “роз’яснювальної роботи” з місцевими органами влади та населенням. Інформаційний супровід здійснюється шляхом демонстрації відеосюжетів з підставними особами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ дав інформацію про ситуацію в Україні станом на 36 день війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБ Херсонская область Війна Росії проти України
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Віктор Ляшко: Медикаменти в Україні є, проблеми з поставками вирішені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Медикаменти в Україні є, проблеми з поставками вирішені