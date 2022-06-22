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У Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта: що відомо

Фото: у Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсонській області підірвали автомобіль колаборанта. Йдеться про пособника окупантів - "голову адміністрації" Чорнобаївки.

Про це заявив радник голови Херсонського ОВА Сергій Хлань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

голову адміністрації Чорнобаївської територіальної громади" Юрія Турульова.

Раніше повідомлялося, що окупанти перестали довіряти колаборантам у Херсоні. На їхні посади ставлять людей з ОРДЛО.

Як відомо, Кремль масово ставить росіян на управління окупованих територій Україна.

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