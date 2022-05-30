У Херсонській області ЗСУ вибили росіян з Миколаївки, окупанти у паніці

Українська армія вибила окупантів із Миколаївки Каховського району. Після втрат військ РФ на цьому напряму інші підрозділи росіян почали панікувати.

"В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів Збройних сил Російської Федерації", – йдеться в повідомленні.

Напередодні ЗСУ на Херсонщині перейшли в контрнаступ на кількох напрямках. Метою операції є роззосередження сил ворога.