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У Херсонській області ЗСУ розгромили окупантів з технікою і боєприпасами, - Арестович

Фото: Олексій Арестович, радник керівника офісу президента України (скріншот відео)
Автор: Артур Родивилов

У селищі Вітрове Херсонської області ЗСУ знищили склад боєприпасів і техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в Telegram.

Зокрема, українські військові розгромили:

  • намети з особовим складом,
  • склад боєприпасів,
  • 5 КамАЗів,
  • 4 гаубиці
  • 1 С-400

"Уцілілих не відзначено", - заявив Арестович.

Нагадаємо, раніше радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань заявляв, що українські бійці вже другий тиждень мають тактичні успіхи з контрнаступальних дій у бік Херсона. Станом на 14 червня вони знаходилися за 20 кілометрів від міста.

Також ми писали, що у передмісті Нової Каховки українські військові потрапили до складу російських боєприпасів. Близько трьох годин палало і вибухало.

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Херсонская область