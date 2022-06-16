У Херсонській області ЗСУ розгромили окупантів з технікою і боєприпасами, - Арестович

Зокрема, українські військові розгромили:

намети з особовим складом,

склад боєприпасів,

5 КамАЗів,

4 гаубиці

1 С-400

"Уцілілих не відзначено", - заявив Арестович.

Нагадаємо, раніше радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань заявляв, що українські бійці вже другий тиждень мають тактичні успіхи з контрнаступальних дій у бік Херсона. Станом на 14 червня вони знаходилися за 20 кілометрів від міста.

Також ми писали, що у передмісті Нової Каховки українські військові потрапили до складу російських боєприпасів. Близько трьох годин палало і вибухало.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.