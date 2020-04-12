У Херсонській області за добу сталося 4 пожежі в екосистемах на площі 2 га

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З початку року в області зареєстровано 278 пожеж в екосистемах на території 101 га

У Херсонській області за минулу добу сталося 4 пожежі в екосистемах на площі 2 га. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Площа гасіння пожеж склала 2,04 га.

"За минулу добу в області зареєстровано чотири пожежі на відкритих територіях, під час яких горіли очерет та суха трава. На їх ліквідацію виїжджали пожежно-рятувальні підрозділи Білозерського, Голопристанського та Олешківського районів. Площа гасіння склала 2,04 га", - йдеться в повідомленні.

У відомстві поінформували, що з початку року на території Херсонської області зареєстровано 278 пожеж в екосистемах, площа гасіння яких склала 101 га, з них 51 загоряння на площі 14,8 га сталося в лісах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що двоє чоловіків, які раніше підпалили траву на території Житомирської області, що спричинило масштабну пожежу, локалізувати який вдалося лише через майже 10 днів, зізналися ще в одному підпал.

Також РБК-Україна писало, що в Закарпатській області поліція повідомила про підозру місцевому жителю, який влаштував пожежу на території заповідника "Долина нарцисів". Вогнем було знищено 2,5 га території з червонокнижними рослинами.