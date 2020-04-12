В Херсонской области за сутки произошло 4 пожара в экосистемах на площади 2 га

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С начала года в области зарегистрировано 278 пожаров в экосистемах на территории 101 гектара

В Херсонской области за минувшие сутки произошло 4 пожара в экосистемах на площади 2 гектаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Площадь тушения пожаров составила 2,04 гектара.

"За минувшие сутки в области зарегистрировано четыре пожара на открытых территориях, во время которых горели камыш и сухая трава. На их ликвидацию выезжали пожарно-спасательные подразделения Белозерского, Голопристанского и Олешковского районов. Площадь тушения составила 2,04 га", - говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что с начала года на территории Херсонской области зарегистрировано 278 пожаров в экосистемах, площадь тушения которых составила 101 га, из них 51 возгорание на площади 14,8 га произошло в лесах.

Напомним, ранее сообщалось, что двое мужчин, которые ранее подожгли траву на территории Житомирской области, что повлекло за собой масштабный пожар, локализовать который удалось лишь через почти 10 дней, признались еще в одном поджоге.

Также РБК-Украина писало, что в Закарпатской области полиция сообщила о подозрении местному жителю, который устроил пожар на территории заповедника "Долина нарциссов". Огнем было уничтожено 2,5 га территории с краснокнижными растениями.