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У Херсонській області росіяни заїхали в Заводівку. Проводять обшуки

Фото: у Херсонській області росіяни заїхали в Заводівку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Заводівці Херсонської області російські окупанти влаштували обшуки. Мешканців просять не панікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови громади Дмитра Ляхна.

"З перевірками до Заводівки заїхали російські війська. Зберігайте спокій. Не провокуйте їх з метою збереження власного здоров'я та життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупаційна влада Херсонської області планує звернутися до голови Кремля Володимира Путіна. Проситиме приєднати регіон до складу Росії.

Стало відомо, що в Росії виник конфлікт між ФСБ та Управлінням розвідки. Там ділять награбоване у Херсонській області майно, яке щодня вивозять з України.

Раніше ми повідомляли, Росія вважає приєднання Херсонської області цілком реальним. У Кремлі заявили, що процедура повинна пройти за сценарієм Криму.

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Херсонская область