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Інтерв'ю

У Херсонській області в результаті зіткнення моторних човнів загинула людина

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 17:29
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Ще одна дитина доставлена в реанімацію

У Херсонській області в акваторії Дніпра зіткнулися два моторні човни "Крим". В результаті зіткнення загинув один з пасажирів човна, передає прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

Повідомляється, що інцидент стався в Бериславському районі. Так, місцева поліція повідомила, що один човен вдарив на великій швидкості інший і зник з місця події.

"Потерпілих з місця події доставили люди, які відпочивали недалеко від Нової Каховки", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС повідомили, що в човнах перебували шість осіб, з них троє - діти. В реанімацію доставили дитину 2010 року народження.

Нагадаємо, за даними на 2 червня, з початку року на водоймах загинули більше 300 чоловік, з них тільки протягом травня - 118.

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Теги публікації: Херсонская область, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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