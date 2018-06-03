У Херсонській області в результаті зіткнення моторних човнів загинула людина

Ще одна дитина доставлена в реанімацію

У Херсонській області в акваторії Дніпра зіткнулися два моторні човни "Крим". В результаті зіткнення загинув один з пасажирів човна, передає прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій області.

Повідомляється, що інцидент стався в Бериславському районі. Так, місцева поліція повідомила, що один човен вдарив на великій швидкості інший і зник з місця події.

"Потерпілих з місця події доставили люди, які відпочивали недалеко від Нової Каховки", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС повідомили, що в човнах перебували шість осіб, з них троє - діти. В реанімацію доставили дитину 2010 року народження.

Нагадаємо, за даними на 2 червня, з початку року на водоймах загинули більше 300 чоловік, з них тільки протягом травня - 118.