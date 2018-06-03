В Херсонской области в результате столкновения моторных лодок погиб человек

Еще один ребенок доставлен в реанимацию

В Херсонской области в акватории Днепра столкнулись две моторные лодки "Крым". В результате столкновения погиб один из пассажиров лодки, передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Сообщается, что инцидент произошел в Бериславском районе. Так, местная полиция сообщила, что одна лодка ударила на большой скорости другую и скрылась с места происшествия.

"Пострадавших с места происшествия доставили люди, которые отдыхали недалеко от Новой Каховки", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что в лодках находились шесть человек, из них трое - дети. В реанимацию доставили ребенка 2010 года рождения.

Напомним, по данным на 2 июня, с начала года на водоемах погибли более 300 человек, из них только в течение мая - 118.