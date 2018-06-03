Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Херсонской области в результате столкновения моторных лодок погиб человек

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 17:29
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Еще один ребенок доставлен в реанимацию

В Херсонской области в акватории Днепра столкнулись две моторные лодки "Крым". В результате столкновения погиб один из пассажиров лодки, передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Сообщается, что инцидент произошел в Бериславском районе. Так, местная полиция сообщила, что одна лодка ударила на большой скорости другую и скрылась с места происшествия.

"Пострадавших с места происшествия доставили люди, которые отдыхали недалеко от Новой Каховки", - говорится в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что в лодках находились шесть человек, из них трое - дети. В реанимацию доставили ребенка 2010 года рождения.

Напомним, по данным на 2 июня, с начала года на водоемах погибли более 300 человек, из них только в течение мая - 118.

Погода в Украине: синоптики объявили штормовое предупреждение Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +26
Теги публикации: Херсонская область, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В Киеве разгромили торговый центр и закрыли "Ашан": все подробности
"Такой молодой": умер известный украинский хореограф
"Пиар любой ценой": Снежана Егорова уволилась с телеканала "Прямий" из-за неприятного инцидента
"Был моим учителем": MONATIK выразил соболезнования о смерти друга-хореографа
On Top