В Херсонській області в результаті обстрілів загинули двоє чоловіків

Російські окупаційні війська продовжували атаку на Херсонську область в ніч на 24 березня. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Станіславського сільського голову Івана Самойленка у Facebook .

Під час вечірніх та нічних обстрілів загинув житель села Станіслав. Крім того, смертельні травми отримав чоловік з села Кірового, який евакуювався до родичів.

"Будьте уважними та обережними, не пускайте людей на вулицю, сидіть вдома в укриттях. Ситуація неспокійна", - зазначив голова села.