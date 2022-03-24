В Херсонській області в результаті обстрілів загинули двоє чоловіків
Російські окупаційні війська продовжували атаку на Херсонську область в ніч на 24 березня. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Станіславського сільського голову Івана Самойленка у Facebook.
Під час вечірніх та нічних обстрілів загинув житель села Станіслав. Крім того, смертельні травми отримав чоловік з села Кірового, який евакуювався до родичів.
"Будьте уважними та обережними, не пускайте людей на вулицю, сидіть вдома в укриттях. Ситуація неспокійна", - зазначив голова села.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли авіа- та фосфорними бомбами Рубіжне в Луганській області. В результаті атаки загинуло четверо осіб, з них двоє - діти.
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