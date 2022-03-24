ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Херсонській області в результаті обстрілів загинули двоє чоловіків

Новость на русском →
Херсонська область, Четвер 24 березня 2022 08:43
В Херсонській області в результаті обстрілів загинули двоє чоловіків Фото: у Херсонській області загинуло двоє осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська продовжували атаку на Херсонську область в ніч на 24 березня. Внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Станіславського сільського голову Івана Самойленка у Facebook.

Під час вечірніх та нічних обстрілів загинув житель села Станіслав. Крім того, смертельні травми отримав чоловік з села Кірового, який евакуювався до родичів.

"Будьте уважними та обережними, не пускайте людей на вулицю, сидіть вдома в укриттях. Ситуація неспокійна", - зазначив голова села.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли авіа- та фосфорними бомбами Рубіжне в Луганській області. В результаті атаки загинуло четверо осіб, з них двоє - діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України Херсонская область
NEWS
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні