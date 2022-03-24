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В Херсонской области в результате обстрелов погибли двое мужчин

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Херсонская область, Четверг 24 марта 2022 08:43
В Херсонской области в результате обстрелов погибли двое мужчин Фото: в Херсонской области погибли два человека (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска продолжали атаку на Херсонскую область в ночь на 24 марта. В результате вражеских обстрелов погибли двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Станиславского сельского главу Ивана Самойленко в Facebook.

Во время вечерних и ночных обстрелов погиб житель села Станислав. Кроме того, смертельные травмы получил мужчина из села Кирово, который эвакуировался к родственникам.

"Будьте внимательными и осторожными, не пускайте людей на улицу, сидите дома в укрытиях. Ситуация неспокойная", - отметил глава села.

Напомним, российские оккупанты обстреляли авиа- и фосфорными бомбами Рубежное в Луганской области. В результате атаки погибли четыре человека, из них двое - дети.

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