В Херсонской области в результате обстрелов погибли двое мужчин
Российские оккупационные войска продолжали атаку на Херсонскую область в ночь на 24 марта. В результате вражеских обстрелов погибли двое мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Станиславского сельского главу Ивана Самойленко в Facebook.
Во время вечерних и ночных обстрелов погиб житель села Станислав. Кроме того, смертельные травмы получил мужчина из села Кирово, который эвакуировался к родственникам.
"Будьте внимательными и осторожными, не пускайте людей на улицу, сидите дома в укрытиях. Ситуация неспокойная", - отметил глава села.
Напомним, российские оккупанты обстреляли авиа- и фосфорными бомбами Рубежное в Луганской области. В результате атаки погибли четыре человека, из них двое - дети.
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