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У Херсонській області розгорнули мобільний госпіталь: може прийняти 120 хворих

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Херсон, П'ятниця 29 жовтня 2021 17:06
У Херсонській області розгорнули мобільний госпіталь: може прийняти 120 хворих Фото: Херсонській області розгорнули мобільний госпіталь ДСНС (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Каховці Херсонської області завершено розгортання мобільного госпіталю ДСНС України. Він зможе прийняти 120 хворих коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Мобільний госпіталь розгорнули на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні імені сім'ї Панкеєвих. Його готовність проінспектував голова ДСНС України Микола Ільченко.

Він переконався в повній комплектації пересувного медичного комплексу і передав його виконувачу обов'язків директора КП "Каховська центральна лікарня" Андрію Федотову.

Мобільний госпіталь складається з 35 наметів і модулів, включаючи палати для пацієнтів і блок інтенсивної терапії. Він повністю автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами і вежами освітлення. Місткість комплексу становить 120 ліжко-місць.

Фото: Херсонській області розгорнули мобільний госпіталь ДСНС (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадавши, мобільний госпіталь ДСНС привезли до Каховки 25 жовтня для розширення можливостей міської лікарні приймати хворих коронавірусом.

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Херсонская область ДСНС
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