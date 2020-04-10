У Броварах поліція запобігла незаконному продажу антисептиків на 320 тис. гривень

Фото: вилучені антисептики (mvs.gov.ua)

Двоє жителів Броварів продавали антисептики через інтернет

У Київській області правоохоронці викрили нелегальний продаж антисептичної продукції через інтернет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

За даними правоохоронців, 24-річний житель Броварів розмістив в інтернеті оголошення про продаж антисептиків у великих об'ємах. За літр антисептичної рідини чоловік просив 300 гривень. Поліцейські вилучили у нього 368 літрів антисептику загальною вартістю 120 тисяч гривень.

Ще один житель Броварів продавав антисептики за ціною 100 гривень за 200 мл. В ході обшуків правоохоронці вилучили у нього 4 тисячі поліетиленових ємкостей на суму у 200 тисяч гривень. Ємкості направили на проведення досліджень.

"Відносно обох порушників правоохоронці склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - розповіли в поліції.

Зазначається, що порушникам загрожує штраф від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкаській області СБУ запобігла експорту масштабної партії медичних масок, що заборонено постановою Кабміну. Місцевий житель налагодив поставки масок до однієї з країн Європейського союзу. Чоловік планував продати маски за ціною у 2,5 євро за штуку.