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У Херсонській області зник мобільний зв'язок: названо причину

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 30 травня, в Херсонській області зник мобільний зв'язок. Його відключили російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови військово-цивільної адміністрації Херсона Геннадія Лагути у коментарі "Суспільне".

"Орки відключили (мобільний зв'язок та інтернет - ред.). Працює тільки провайдер "Скайнет" через Крим", - розповів він.

При цьому радник Лагути Сергій Хлань додав, що спроби блокування українського мобільного зв'язку та інтернету робилися й раніше.

"Зв'язок зникає вже третю добу. Окупанти постійно маніпулюють, постійно звинувачують Збройні Сили України і в тому, що пропадає зв'язок, і що відбуваються обстріли. Але це все відбувається не так. І якщо говорити про зникнення зв'язку, треба дивитися, що одночасно з цим окупант впроваджує російського оператора з кодом +7 і починає роздавати мобільні картки", - пояснив Хлань.

Нагадаємо, про те, що у місті та області відсутній мобільний зв'язок стало відомо ще близько 19:00 30 травня.

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