RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Херсонській області окупанти зіткнулися зі складнощами: в розвідці розкрили подробиці

Фото: в Херсонській області окупанти зіткнулися зі складнощами (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Підрозділи окупантів у Херсонській області зіткнулися з серйозними складнощами через дефіцит питної води. Низка з них отримала наказ тікати через Дніпро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Підрозділи окупантів, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, через складнощі з логістикою, зіткнулися з дефіцитом їжі та питної води.

"Зокрема, командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ ЗС РФ, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами", - додає пресслужба.

Містяни відмовляють допомагати окупантам продовольством навіть під примусом, через що росіяни вночі поповнюють запаси завдяки викраденому цивільному автотранспорту.

"Низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби - моторні човни, викрадені у навколишніх селах", - пише розвідка.

Також поблизу місця паромної переправи через Дніпро були зафіксовані беззбройні окупанти по 10-20 чоловік. Виявилось, що після відмови воювати, командири підрозділів вилучили у них зброю та відпустили "на вільні хліба".

"Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому", - відзначає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що розвідка розкрила подробиці підготовки до нещодавнього контрнаступу наших воїнів.

Тим часом росіяни продовжують примусову "мобілізацію" на Донбасі, через що у Горлівці майже не залишилось чоловіків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаХерсонская область