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У Херсонській області окупанти роздають "гуманітарку" 5-річної давнини

Фото: окупанти роздають у Херсонській області прострочені продукти та ліки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області окупанти роздають як гуманітарну допомогу продукти та ліки, в яких сплив термін придатності. На тимчасово захоплених територіях може виникнути гуманітарна криза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену з прав людини Людмилу Денісову.

"Як гуманітарку росіяни роздають продукти 5-річної давнини та ліки, в яких сплив термін придатності. При цьому в обмін на них вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які проживають у тій чи іншій громаді", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через два тижні у Херсоні можуть закінчитися медикаменти. У місті вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків від серцево-судинних захворювань та медичного кисню.

За словами Денісової, в області залишається близько 500 тисяч осіб. До початку війни було близько мільйона жителів.

Нагадаємо, російські військові в Херсоні беруть у заручники і катують мирних мешканців.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонская областьГуманітарна допомога