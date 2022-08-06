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В Херсонській області окупанти викрали ще одну голову громади

Фото: В Херсонській області окупанти викрали ще одну голову громади (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованій Херсонській області продовжують викрадати українських чиновників. Голову Зеленопідської ОТГ викрали разом із водієм сільради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Каховської міської територіальної громади.

За останніми даними, голова Зеленопідської сільської територіальної громади Олена Пелешок перестала виходити на зв'язок, після того, як до неї навідались окупанти.

Росіяни викрали її та водія із сільської ради, проте останнього з часом відпустили. Місцеперебування викраденої жінки наразі невідоме.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Також росіяни брали в полон колишнього очільника Херсонської області Андрія Путілова.

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