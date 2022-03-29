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Окупанти викрали щонайменше 30-40 жителів Херсонської області

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Херсонська область, Вівторок 29 березня 2022 12:23
Окупанти викрали щонайменше 30-40 жителів Херсонської області Фото: окупанти викрали щонайменше 30-40 жителів Херсонської області (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що російські окупанти викрали щонайменше 30-40 мирних жителів регіону. Наразі по деяким з них уточнюється інформація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"По тому, що я знаю. За тими даними, що з високим ступенем достовірності, скажімо так. Це не менш ніж три - чотири десятки людей, по частині осіб наразі йде уточнення. Акцентую - це щонайменше (тридцять-сорок осіб - ред.)", - розповів Соболевський.

Він уточнив, що зараз дуже важко комунікувати, адже деякі люди, яких все ж відпускають російські агресори, знаходяться в такому моральному і фізичному стані, що вони просто відключають телефони і намагаються сховатися на певний час, а тому інформацію про їх подальшу долю вдається отримувати з затримкою.

"Робиться все можливе, аби ті, кого ворог викрав і відпустив, отримали медичну та психологічну підтримку", - зазначив Соболевський.

Та зауважив, що деяких людей "пресують, ламають дуже жорстко", аж до того, що їм потім потрібна серйозна медична допомога, а саме - операції.

Нагадаємо, в Генічеську російські окупанти вчора викрали депутата Генічеської ради від партії "Слуга Народу" Олексія Коновалова.

Також стало відомо, що в Балаклії окупанти викрали заступника мера, Сергія Полторака. Так само є інформація, що затриманий і міський голова.

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