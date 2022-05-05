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У Херсонській області окупанти мають намір заборонити Facebook і Instagram, - ЗМІ

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Херсон, Четвер 05 травня 2022 06:58
У Херсонській області окупанти мають намір заборонити Facebook і Instagram, - ЗМІ Херсон (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Окупаційна адміністрація Херсонської області має намір заборонити соціальні мережі, які на їхню думку шкодять стабільності в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Кирило Стремоусов, якого окупаційні війська призначили «заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області», повідомив, що найближчим часом на території області будуть заборонені Facebook, Instagram Фейсбук «та інші групи, що дискредитують навіть своїми назвами наш регіон».

Він також переконаний, що іноземні соціальні мережі виступають як екстремістські організації, спрямовані на дестабілізацію ситуації в нашому регіоні.

Раніше ми повідомляли, що російські війська хотіли втілити в Херсоні дві божевільні ідеї. Йдеться про проведення "референдуму" та створення нових територіальних формувань.

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