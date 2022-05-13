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Окупанти обстріляли Херсонську область ймовірно фосфорними снарядами, - прокуратура

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Україна, П'ятниця 13 травня 2022 21:30
Окупанти обстріляли Херсонську область ймовірно фосфорними снарядами, - прокуратура Фото: армія РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Прокуратура Херсонської області розслідує застосування армією РФ фосфорних боєприпасів. Ймовірність цього факту наразі з'ясовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, в ніч на 12 травня 2022 року російські військові під час чергового обстрілу Нововоронцовської громади Херсонської області застосували ймовірно фосфорні снаряди, внаслідок чого виникла пожежа.

Наразі правоохоронцями встановлюються наслідки ворожої атаки забороненими міжнародним законодавством боєприпасами.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в Заводівці Херсонської області російські окупанти влаштували обшуки. Мешканців просять не панікувати.

Раніше ми повідомляли, Росія вважає приєднання Херсонської області цілком реальним. У Кремлі заявили, що процедура повинна пройти за сценарієм Криму.

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