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У Херсонській області окупанти тримають у підвалах і катують майже 500 людей

Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На захопленій Херсонській області окупанти утримують у підвалах близько 500 осіб. Зокрема, серед них активісти, учасники АТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої під час брифінгу.

"За нашою інформацією, близько 500 осіб знаходяться фактично "у підвалах", де відбуваються щодо таких осіб катування", - сказала Ташева.

За її словами, як у Херсоні, так і на адмінмежі з Кримом окупаційні "адміністрації" або військові РФ мають списки активістів, які брали участь у громадянській блокаді Криму у 2015 році, або хто служив в АТО.

Повідомляється, що до цих людей приходять додому та викрадають.

Раніше розвідка повідомляла, що російські війська хотіли втілити у Херсоні дві божевільні ідеї.

Також ми писали, що на тимчасово окупованих територіях росіяни масово викрадають чоловіків призовного віку.

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