У Херсонській області окупанти тримають у підвалах і катують майже 500 людей

"За нашою інформацією, близько 500 осіб знаходяться фактично "у підвалах", де відбуваються щодо таких осіб катування", - сказала Ташева.

За її словами, як у Херсоні, так і на адмінмежі з Кримом окупаційні "адміністрації" або військові РФ мають списки активістів, які брали участь у громадянській блокаді Криму у 2015 році, або хто служив в АТО.

Повідомляється, що до цих людей приходять додому та викрадають.