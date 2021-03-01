У Херсонській області черговий факт масової загибелі птахів

У Херсонській області зафіксовано новий факт масової загибелі птахів на території Національного природного парку "Нижньодніпровський". В районі річок Конка і Гнилуша виявили 20 загиблих лебедів.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі .

Повідомляється, що фахівці регіональної лабораторії ветеринарної медицини та місцевого управління Держспоживслужби відібрали 5 трупів загиблих лебедів і направили їх на дослідження на пташиний грип та хворобу Ньюкасла.

Сьогодні проводиться обстеження акваторії Дніпра, Конки і Гнилуші на предмет наявності додаткових фактів загибелі птахів. Найближчим часом відбудеться засідання районної та обласної Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.