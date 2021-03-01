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У Херсонській області черговий факт масової загибелі птахів

Новость на русском → Херсонська область, Понеділок 01 березня 2021 16:51
У Херсонській області черговий факт масової загибелі птахів Фото: національний парк "Нижньодніпровський" (wikimedia.org By Oleh Kushch)
Автор: РБК-Україна

У Херсонській області зафіксовано новий факт масової загибелі птахів на території Національного природного парку "Нижньодніпровський". В районі річок Конка і Гнилуша виявили 20 загиблих лебедів.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що фахівці регіональної лабораторії ветеринарної медицини та місцевого управління Держспоживслужби відібрали 5 трупів загиблих лебедів і направили їх на дослідження на пташиний грип та хворобу Ньюкасла.

Сьогодні проводиться обстеження акваторії Дніпра, Конки і Гнилуші на предмет наявності додаткових фактів загибелі птахів. Найближчим часом відбудеться засідання районної та обласної Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Нагадаємо, минулого тижня в заповіднику "Асканія-Нова" зафіксували масову загибель птахів - виявили понад 150 мертвих особин декількох видів, серед них близько 30 огарів, які занесені в Червону книгу України.

До цього на початку року там вимерло близько 185 журавлів. За однією з версій, вони могли харчуватися зерном, обробленим хімікатами, яке висіяли на полях для боротьби з гризунами.

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