У Херсонській області черговий факт масової загибелі птахів
У Херсонській області зафіксовано новий факт масової загибелі птахів на території Національного природного парку "Нижньодніпровський". В районі річок Конка і Гнилуша виявили 20 загиблих лебедів.
Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.
Повідомляється, що фахівці регіональної лабораторії ветеринарної медицини та місцевого управління Держспоживслужби відібрали 5 трупів загиблих лебедів і направили їх на дослідження на пташиний грип та хворобу Ньюкасла.
Сьогодні проводиться обстеження акваторії Дніпра, Конки і Гнилуші на предмет наявності додаткових фактів загибелі птахів. Найближчим часом відбудеться засідання районної та обласної Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.
Нагадаємо, минулого тижня в заповіднику "Асканія-Нова" зафіксували масову загибель птахів - виявили понад 150 мертвих особин декількох видів, серед них близько 30 огарів, які занесені в Червону книгу України.
До цього на початку року там вимерло близько 185 журавлів. За однією з версій, вони могли харчуватися зерном, обробленим хімікатами, яке висіяли на полях для боротьби з гризунами.