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В Херсонской области очередной факт массовой гибели птиц

Новина українською → Херсонская область, Понедельник 01 марта 2021 16:51
В Херсонской области очередной факт массовой гибели птиц Фото: национальный парк "Нижнеднепровский" (wikimedia.org By Oleh Kushch)
Автор: РБК-Украина

В Херсонской области зафиксирован новый факт массовой гибели птиц на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский". В районе рек Конка и Гнилуша обнаружили 20 погибших лебедей.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что специалисты региональной лаборатории ветеринарной медицины и местного управления Госпотребслужбы отобрали 5 трупов погибших лебедей и направили их на исследование на птичий грипп и болезнь Ньюкасла.

Сегодня проводится обследование акватории Днепра, Конки и Гнилуши на предмет наличия дополнительных фактов гибели птиц. В ближайшее время пройдет заседание районной и областной Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

Напомним, на прошлой неделе в заповеднике "Аскания-Нова" зафиксировали массовую гибель птиц - выявили более 150 мертвых особей нескольких видов, среди них около 30 огарей, которые занесены в Красную книгу Украины.

До этого в начале года там вымерло около 185 журавлей. По одной из версий, они могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое высеяли на полях для борьбы с грызунами.

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