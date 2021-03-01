В Херсонской области очередной факт массовой гибели птиц
В Херсонской области зафиксирован новый факт массовой гибели птиц на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский". В районе рек Конка и Гнилуша обнаружили 20 погибших лебедей.
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Сообщается, что специалисты региональной лаборатории ветеринарной медицины и местного управления Госпотребслужбы отобрали 5 трупов погибших лебедей и направили их на исследование на птичий грипп и болезнь Ньюкасла.
Сегодня проводится обследование акватории Днепра, Конки и Гнилуши на предмет наличия дополнительных фактов гибели птиц. В ближайшее время пройдет заседание районной и областной Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.
Напомним, на прошлой неделе в заповеднике "Аскания-Нова" зафиксировали массовую гибель птиц - выявили более 150 мертвых особей нескольких видов, среди них около 30 огарей, которые занесены в Красную книгу Украины.
До этого в начале года там вымерло около 185 журавлей. По одной из версий, они могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое высеяли на полях для борьбы с грызунами.