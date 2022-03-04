В Херсонській області ніяких заходів масового характеру не планується, - ОДА
У п'ятницю, 4 березня, окупанти у Херсоні хочуть провести проросійський мітинг на площі Свободи, щоб створити картинку для пропагандистських ЗМІ, мов би місцеві дуже хочуть, щоб їх "звільнили". В ОДА підкреслюють, що влада Херсонської області ніяких заходів масового характеру не планує.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення адміністрації у Facebook.
"Рашисти хочуть створити ілюзорну картинку, з фейковим сценарієм, ніби то на Херсонщині хочуть створити умовно якусь "хнр" або ще щось. Є інформація, що для картинки в місто уже звозять масовку. Це робиться для дестабілізації ситуації в регіоні", - йдеться в повідомленні.
Містян просять не вестися на різні провокації.
"Тримайтеся подалі від цього театру абсурду, не потрібно підігрувати ворогу", - закликають в ОДА.
Як повідомлялось раніше, в Херсоні російські військові захопили "Суспільне мовлення: Херсон". Видання попередило про те, що окупанти можуть застосувати канали зв’язку для поширення дезінформації про, нібито, капітуляцію або ж підписання мирного договору з агресором.
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