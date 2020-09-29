ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Херсонській області через негоду без газу залишаються понад 900 будинків

Автор: Игорь Литвиненко

У селищі Велика Олександрівка Херсонської області в результаті негоди без газу залишаються 903 абоненти. Також 199 приватних житлових будинків залишаються пошкодженими.

Популярні новини

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Всього в результаті негоди, що пройшла 27 вересня, у селищі були пошкоджені 239 житлових будинків, з них 40 - відновлені власними коштами місцевими жителями.

"Триває ремонт місцевої газової мережі (без газопостачання 903 абоненти). Пошкоджено лісових насаджень на площі 151 га", - додали рятувальники.

Жертв і постраждалих в результаті негоди немає. Всього підрозділами ДСНС прибрано 131 повалене дерево (залишилося прибрати ще 20) і 3 електроопори.

Нагадаємо, у Великій Олександрівці 27 вересня пройшов ураган. З деяких будинків були зірвані покрівлі. Повалені дерева пошкодили проводу на лініях електропередач та припарковані автомобілі.

Також РБК-Україна писало, що за станом на ранок 28 вересня, в результаті негоди в Україні без світла залишилися майже 40 населених пунктів у шести областях.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрХерсонская областьгаз