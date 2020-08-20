У Херсонській області діяла агентурна мережа ФСБ Росії

Контррозвідка викрила агентурну мережу Федеральної служби безпеки Росії на території Херсонської області. Мережею керувала завербована російською спецслужбою колишня працівниця облдержадміністрації.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Як встановили слідчі, росіяни завербували жінку під час її перебування на території окупованого Криму у 2015 році. Українка отримала завдання збирати інформацію про військові об'єкти, співробітників СБУ та діяльність місцевих органів влади, а також вивчати суспільно-політичну ситуацію в області.

Жінка залучила до незаконної діяльності інших проросійськи налаштованих мешканців Херсону. Інформацію вона передавала через заздалегідь обумовлені з куратором канали електронного зв’язку, а також під час особистих виїздів на тимчасово анексовану територію Криму та в Москву.

Наразі керівницю агентурної мережі затримали, а слідчі підготували їй підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Також правоохоронці проводять слідчі дії за місцем проживання її спільників.

"Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації, на яких обробляли розвідувальні дані. Також виявлено російські агітаційні матеріали та російські рублі", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила міжнародне хакерське угрупування, яке діяло на території України; спецоперація проводилася спільно з британськими спецслужбами.