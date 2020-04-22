В Херсонській області 12 моряків відправили на обсервацію

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Міське управління транспорту надало морякам транспорт і доставили їх до лікарні

Задля запобігання поширенню коронавірусу в Херсонській області 12-х моряків, які повернулись з роботи, на два тижні відправили на обсервацію. Про це повідомляє прес-служба Херсонської міської ради.

Як повідомляється, управління транспортної, дорожньої інфраструктури та зв’язку Херсонської міської ради спільно з КП "Херсонкомунтранссервіс“ надало 12 морякам транспорт і доставили їх до лікарні. Це було здійснено після того, як керівництво Херсонського морського порту попросило про допомогу у безпечному транспортуванні моряків на обсервацію до Херсонської обласної лікарні відновного лікування.

Як зазначається, це вже вчетверте міське управління транспорту займається транспортуванням моряків на обсервацію. Загалом у лікарні відновного лікування знаходяться близько 30 моряків.

Нагадаємо, у Херсонській області збільшилася кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом COVID-19 до 72. Всього в області вилікувались 10 осіб, 1 помер.

Крім того, за добу інфікувалися коронавірусом 467 українців. За весь час пандемії зафіксовано 6592 заражених, 174 летальний випадок і 424 одужань.