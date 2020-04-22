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В Херсонской области 12 моряков отправили на обсервацию

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 13:35
В Херсонской области 12 моряков отправили на обсервацию
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Городское управление транспорта предоставило морякам транспорт и доставило их в больницу

Для предотвращения распространения коронавируса в Херсонской области 12-х моряков, которые вернулись с работы, на две недели отправили на обсервацию. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета.

Как сообщается, управление транспортной, дорожной инфраструктуры и связи Херсонского городского совета совместно с КП "Херсонкомунтранссервис" предоставило 12 морякам транспорт и доставило их в больницу. Это было осуществлено после того, как руководство Херсонского морского порта попросило о помощи в безопасной транспортировке моряков на обсервацию в Херсонскую областную больницу восстановительного лечения.

Как отмечается, это уже четвертый раз городское управление транспорта занимается транспортировкой моряков на обсервацию. В общем в больнице восстановительного лечения находятся около 30 моряков.

Напомним, в Херсонской области увеличилось количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 до 72. Всего в области вылечились 10 человек, 1 умер.

Кроме того, за сутки инфицировались коронавирусом 467 украинцев. За все время пандемии зафиксировано 6592 зараженных, 174 летальный случай и 424 выздоровлений.

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