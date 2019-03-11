У Херсонській обл. затримали військовослужбовця з Криму, який перейшов на бік РФ

Йому повідомили про підозру за статтею про дезертирство

В Херсонской области полиция задержала военнослужащего, который после аннексии Крыма перешел на сторону РФ и служил по контракту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе в Facebook.

Как отмечается, был задержан гражданин Украины 1985 года рождения, который с 2011 года проходил службу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины и после оккупации Автономной Республики Крым перешел на сторону оккупанта где проходил службу по контракту.

Его передали военной прокуратуре Одесского гарнизона Южного региона Украины, где ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 408 УК Украины (дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявление с той же целью на службу при назначении, переводе, из командировки, отпуска или из лечебного заведения - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет).

Фото: задержание дезертира (facebook.com/arkgunp)

Напомним, боевика, который охранял обломки сбитого самолета рейса MH17, пограничники из состава Объединенных сил задержали в Торецку.

РБК-Украина писало, что военная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении генерал-майора, заместителя начальника управления госохраны Украины - директора Департамента охраны в АР Крым Управления госохраны Украины Станислава Шапортова.