На Херсонском направлении ведутся мероприятия ВСУ по расширению плацдарма, - Генштаб

В военном командовании отметили, что в зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины "и далее продолжают меры по расширению плацдарма".

"Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций", - говорится в утренней сводке.

В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки российские захватчики совершили 13 штурмовых действий на позиции Сил обороны. Все они были безуспешными, противник получил "достойный отпор и отступил".

"В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - добавили военные.

Плацдарм ВСУ на восточном берегу Херсонской области

Напомним, на левом берегу Днепра в Херсонской области почти два месяца идет операция Вооруженных сил Украины. Защитникам удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

Несмотря на относительно небольшие размеры плацдармов и непрерывные атаки со стороны оккупантов с применением всех видов вооружения, противник до сих пор не может перехватить инициативу.

Ранее в Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Также сообщалось, что российскому диктатору Владимиру Путину на пресс-конференции 14 декабря пришлось прокомментировать плацдарм ВСУ и неспособность российской армии что-нибудь с ним сделать.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко в беседе с РБК-Украина рассказал, есть ли признаки очередного "жеста доброй воли" россиян на левом берегу Днепра.