В Херсонской ОВА предупредили жителей о возможности массированных обстрелов ночью

Обстрелы Херсонской области

Напомним, российские оккупанты продолжают контролировать левобережье Херсонской области. Это позволяет им обстреливать правобережную часть региона при помощи артиллерии, атаковать ее FPV-дронами и не только.

Также, как узнали недавно партизаны АТЕШ, российским офицерам якобы приказали готовиться к наступлению на правобережную часть Херсонской области. На этом фоне в рядах оккупантов началась паника.

За несколько дней до этого партизаны отмечали, что россияне намеренно ломают свои лодки, чтобы не участвовать в штурмах островов на Днепре.

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