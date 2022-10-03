В Херсонской области ВСУ "приземлили" вражеский штурмовик Су-25

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

Самолет был сбит около полудня бригадой воздушного командования "Юг".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши военные недавно показали, как были сбиты два вражеских вертолета Ка-52 на востоке страны.

Также в ночь с 1 на 2 октября ВСУ "приземлили" пять иранских дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми оккупанты пытались атаковать Николаевскую область.

Еще раньше наше ПВО сбило российский вертолет Ка-52 - "Аллигатор" над Херсонской областью.

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